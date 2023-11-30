ТОП 10 честных онлайн казино для игры на деньги в 2023-м году

Мы собрали только самые лучшие надежные онлайн казино, которые платят реальные выигрыши своим клиентам. Для этого мы тщательно проверяем разные параметры каждого отдельного заведения: лицензия, софт, отзывы игроков и надежность. 💵

Итак, список самых проверенных сайтов для игры на реальные деньги (рубли, тенге, доллары, биткоин, USDT и т. д.): 👇

Каждая компания пользуется хорошей репутацией в сообществе гемблеров, имеет массу положительных отзывов на всех тематических сайтах (в том числе и на нашем портале), очень часто проводит акции и раздает бонусы для новых и уже действующих игроков.

Как выбрать надежное и честное казино

Есть несколько предельно простых правил, которые помогут выбрать честное онлайн казино, которое не будет обманывать на деньги.

Вот они:

Выбирайте лицензионное заведение с хорошими отзывами. Так вы сможете минимизировать свои риски и получить максимальное удовольствие от игры. Обратите внимание на производителей софта, все они также должны иметь лицензию и репутацию. Скрипты от непроверенных разработчиков могут быть подкручены. Изучайте различные рейтинги и сайты, обращайте внимание на топовые места в подборках. Посмотрите на год открытия казино. Новинки, конечно, хорошо, но более старые и заслужившие доверие игроков сайты могут быть лучшим выбором для новичков. Обратите внимание на владельца казино. Если это проверенная и надежная компания, которая уже не первый год на рынке — то ей смело можно доверять. В том числе и новым проектам от уже проверенных временем разработчиков. Изучите бонусные предложения для новых игроков. Разумеется, чем лучше условия, тем выгоднее будет выбрать именно это казино. Но стоит помнить, что выбор бонусов не ограничивается лишь их размером. Нужно учитывать еще и отыгрыш. Посмотрите на способы пополнения счета, а также вывода денег. В большинстве самых популярных заведений есть все нужные варианты, но все равно стоит брать во внимание этот момент. Посмотрите перечень игровых развлечений, которые предлагаются казино. Там обязательно должен быть интересный вам вариант. Выбирайте только оригинальные зеркала известных казино, не переходите по подозрительным ссылкам из недостоверных источников. Многие мошенники пытаются мимикрировать под известные платформы и крадут деньги. Проверить зеркало можно через сервис WHOIS, там виден владелец домена у любого легального казино. На нашем портале вы всегда найдете самые свежие зеркала 😎.

Как мы уже говорили, у каждой игровой платформы есть свои особенности и нюансы. Чаще всего это касается способов ввода и вывода денег с игровых счетов, доступных валют этих самых счетов и разрешенных/запрещенных стран.

В этой табличке вы можете посмотреть все актуальные особенности самых популярных заведений:

Бренд Валюта счета Методы депозита Способы вывода CatCasino BYN, CAD, EUR, KZT, NZD, RUB, UZS Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, Mastercard, Piastrix, Tether, Tron, Visa, Альфа-Банк, Мир, Сбербанк, СБП, Тинькофф Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Mastercard, Piastrix, Tether, Visa, Альфа-Банк, Мир, Сбербанк, СБП, Тинькофф JoyCasino AUD, AZN, CAD, CNY, EUR, INR, JPY, KRW, KZT, NOK, RUB, SEK, UAH, USD, USDT Astropay, Binance Coin, Bitcoin, Cardano, Ethereum, Jeton, Litecoin, Mastercard, MuchBetter, Piastrix, Ripple, SkyCrypto, Tether, USD Coin, Visa, VouWallet, Мир, СБП Astropay, Binance Coin, Bitcoin, Cardano, Ethereum, Jeton, Litecoin, Mastercard, MuchBetter, Piastrix, Ripple, TELE2, Tether, USD Coin, Visa, Билайн, МегаФон, Мир, МТС, СБП Legzo Casino BRL, CAD, EUR, KZT, MXN, RUB, UAH, USD Binance Pay, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Mastercard, Piastrix, Ripple, Sky Pay, Tether, Visa, Криптовалюта, Мир, СБП Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Mastercard, Piastrix, Ripple, Tether, Visa, Криптовалюта, Мир, СБП Drip Casino EUR, KZT, RUB, UAH Binance Pay, Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, Mastercard, Piastrix, Ripple, Sky Pay, Tether, Tron, Visa, Криптовалюта, Мир, СБП Binance Pay, Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, Mastercard, Piastrix, Ripple, Sky Pay, Tether, Tron, Visa, Криптовалюта, Мир, СБП 1xSlots AUD, EUR, RUB, USD Binance Pay, Bitcoin, Dash, Dogecoin, Ethereum, Jeton, Litecoin, Maestro, Mastercard, Money GO, Piastrix, Ripple, Stellar, Tether, Tron, Visa, WebMoney, Криптовалюта, Мир, СБП Binance Pay, Bitcoin, Dash, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, Maestro, Mastercard, Money GO, Piastrix, Ripple, Stellar, Tether, Tron, Visa, WebMoney, Криптовалюта, Мир, СБП IZZI EUR, KZT, RUB, UAH, USD Binance Pay, Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, Mastercard, Piastrix, Ripple, Sky Pay, Tether, Visa, Криптовалюта, Мир, СБП Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, Mastercard, Piastrix, Ripple, Tether, Visa, Криптовалюта, Мир, СБП

Регистрация в онлайн-казино и первый вход

Как только вы выберете интересующее вас заведение, вам нужно будет перейти на официальный сайт и создать там аккаунт.

Процесс этот достаточно простой:

Перейдите на сайт казино, используя актуальное зеркало для входа, Нажмите на кнопку «Регистрация», либо аналогичную, Заполните все поля: email, пароль, промокод (при наличии), выберите валюту счета (в некоторых казино реализована упрощенная регистрация через соцсети и сервисы по типу VK, Google, Apple ID и др.), Протестируйте нужные развлечения, используя демо-счет, либо же сразу переходите к пополнению баланса.

Указывайте только настоящие данные при регистрации, иначе на этапе вывода выигрыша у вас могут возникнуть проблемы. Регистрация с фейк-данными запрещены всеми казино!

Верификация в казино

Верификация — это процесс подтверждения личности в игровых заведениях. Так как регистрация с фейк-данными запрещена, то именно верификация существует чтобы находить нарушителей и блокировать их без возможности вывода денег.

Обычно при верификации техподдержка запрашивает ваши документы: паспорт, водительские права, выписки с банковских счетов и т. д., также просит сделать селфи с одним из вышеперечисленных документов.

Иногда сотрудники службы безопасности казино могут попросить подтверждения ваших банковских реквизитов или электронных кошельков. Для этого они требуют фото карты, чтобы там был виден ее номер, cvv-код и дату можно замазать, чеков или чего-то, что сможет подтвердить реальность вашей личности и наличия у вас реальных счетов в банках, электронных кошельках.

Бонусы в онлайн казино

Каждая уважающая себя компания и игровое заведение предлагают кучу разных бонусов для игроков. Бонусы различаются по размеру и условиям, однако почти всегда все сводится к фриспинам (бесплатным вращениям в автоматах) и бонусу к пополнению счета.

Обычно это +100 или 200% к пополнению. Условно, пополняете счет на тысячу рублей и само казино бонусом дает вам сверху еще одну тысячу или больше.

Но есть момент, который стоит также учитывать при выборе бонуса для казино, и это вейджер или отыгрыш бонуса. Он подразумевает собой x5, x10, x20 и т. д. от суммы бонуса, и именно такую цифру вы должны будете «прокрутить» в казино.

Это не значит, что нужно будет пополнять счет на такие баснословные суммы, достаточно просто выиграть или проиграть необходимое количество раз, в этом и заключается понятие «отыгрыш». То есть он будет увеличиваться с каждым прохождением средств через ваш игровой счет.

В общем, чем меньше вейджер, тем лучше для игрока и тем проще он сможет вывести свой бонус. Если долго играть в планах нет, то лучше и вовсе обойтись без бонуса, тогда вы сможете выводить любую сумму с вашего счета.

Отдельная тема — это бездепозитные бонусы, которые призваны завлекать новых игроков в казино. Их весьма щедро раздают новые сайты, потому что такая тема очень легко привлекает любителей халявы.

Но обольщаться не стоит, лучше почитать условия бездеп бонусов, чтобы понять какие подводные камни там могут быть. Обычно, это все тот же вейджер, который не даст вывести деньги, пока вы не прокрутите определенную сумму денег через свой игровой счет.

Способы депозита и вывода в казино

Вариантов как пополнить счет в казино, а потом вывести деньги в России очень много. Почти все популярные заведения из наших рейтингов предлагают следующие варианты депозита/вывода средств:

Тут тоже есть очень важный момент, а именно — способ депозита и последующего вывода должен совпадать, особенно до верификации. Несмотря на то, что многие сайты сейчас отказываются от этого принципа — кое-где такое могут все еще требовать.

Все их вы можете узнать на нашем портале ☝️.

Софт и его производители на сайтах казино

Для опытных игроков не является секретом то, что почти все онлайн-казино используют софт от одних и тех же разработчиков, меняя лишь некоторые параметры, по типу RTP и прочих. Иными словами, на большинстве популярных игровых сайтов вы найдете много одних и тех же слотов, игровых автоматов и т. д.

Различия будут не столь значительны, но они есть. Также существуют фейковые подделки популярных слотов, которые нужны для банального развода игроков на деньги (не выплачивают выигрыши). Такое можно увидеть на скриптовых сайтах, которые очень часто рекламируются у блогеров, в ТГ каналах с сомнительными схемами заработка на казино и прочих отхожих местах.

Поэтому каждый начинающих игрок должен понимать, что связка проверенный производитель + лицензия сводит все риски по потере выигрыша на нет.

Вот список некоторых популярных разрабов софта для казино:

NetEnt,

Amatic,

BetSoft,

Yggdrasil,

Microgaming,

Pragmatic Play,

Evolution Gaming,

Spinomenal,

Thunderkick,

Play’n GO.

Есть и другие известные производители, которых на этой странице мы перечислять не будем. Однако, они всегда на слуху, казино с софтом от этих компаний легко получают лицензии и пользуются популярностью в сообществах гемблеров.

Как решить проблемы со входом в онлайн казино

Так как в РФ почти все азартные заведения блокируются роскомнадзором, то могут возникать проблемы с поиском актуального способа входа на сайт. Есть несколько простых вариантов, чтобы зайти на сайт любимого казино:

1. Официальное зеркало

Все казино регулярно создают «новые» адреса, чтобы у всех пользователей была возможность открыть сайт без проблем. Зеркала регулярно блокируются, однако создатели азартных заведений быстро создают новые.

Найти официальное зеркало можно на форумах, профильных порталах, подобных нашему, в соцсетях самого казино (они часто кидают новые зеркала в свои ТГ-каналы и другие ресурсы). Также, если в настройках аккаунта включить уведомления, новые зеркала будут приходить вам на почту.

2. VPN

Можно использовать VPN для смартфонов или ПК — они позволят без особых проблем открыть официальный сайт любого заведения, которое было заблокировано хоть несколько лет назад.

Установить впн можно из Play Market или App Store на смартфонах, также его легко скачать на комп с официальных сайтов (лучше использовать хороший ВПН с отзывами).

3. Приложения для смартфонов и ПК

Во многих онлайн-казино есть приложения под Android и iOS, а также собственные программы для Windows. Они также дадут беспрепятственный доступ к любимым развлечениям без риска блокировок.

Какой же способ выбрать — решать только вам. Если вы хотите протестировать новое казино, то вполне подойдет простое зеркало для первого входа. А вот если оно уже вам понравится и вы захотите регулярно играть в нем, то стоит задуматься об установке приложений самого заведения, либо же VPN.

Обзоры онлайн казино

Ниже вы можете почитать обзоры всех популярных казино от нашего портала. Там же вы найдете отзывы, характеристики, информацию о бонусах и софте, а также многое другое.

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Как мы формируем наш рейтинг

Как и было сказано в самом начале страницы, мы учитываем огромное количество разных характеристик при составлении рейтингов на нашем портале.

Среди них:

Лицензия. Мы добавляем в наши списки только лицензионные игровые сайты. В основном это лицензия Кюрасао (самая популярная у онлайн казино), но есть и другие лицензеры.

Мы добавляем в наши списки только лицензионные игровые сайты. В основном это лицензия Кюрасао (самая популярная у онлайн казино), но есть и другие лицензеры. Софт. Только известные производители с многолетней репутацией. Именно они гарантируют честность при игре в автоматы. Скриптовые казино идут мимо.

Только известные производители с многолетней репутацией. Именно они гарантируют честность при игре в автоматы. Скриптовые казино идут мимо. Бонусы. Важен не только лишь размер, но и отыгрыш бонуса, а также прочие условия. Поэтому в топе казино только с качественными бонусами и справедливыми прозрачными условиями. Всевозможные пустые завлекухи тоже мимо.

Важен не только лишь размер, но и отыгрыш бонуса, а также прочие условия. Поэтому в топе казино только с качественными бонусами и справедливыми прозрачными условиями. Всевозможные пустые завлекухи тоже мимо. Отзывы. В интернете полно различных порталов, где игроки могут оставить отзывы о том или ином казино. Мы размещаем в нашей подборке только сайты с положительными отзывами. Учитываем отзывы не только на нашем портале, но и на других известных.

В интернете полно различных порталов, где игроки могут оставить отзывы о том или ином казино. Мы размещаем в нашей подборке только сайты с положительными отзывами. Учитываем отзывы не только на нашем портале, но и на других известных. Лояльность к клиентам. Если отношение положительное, то добро пожаловать в топ. Если же многие игроки будут жаловаться на беспредел, то вероятнее всего казино пропадет из нашего и других топов.

Если отношение положительное, то добро пожаловать в топ. Если же многие игроки будут жаловаться на беспредел, то вероятнее всего казино пропадет из нашего и других топов. Надежность. Исходя из многих параметров, мы определяем надежность казино. Сюда входит и год основания, и все те же отзывы с лояльностью/ее отсутствием. Чем надежнее онлайн казино, тем лучше и спокойнее для игроков.

Исходя из многих параметров, мы определяем надежность казино. Сюда входит и год основания, и все те же отзывы с лояльностью/ее отсутствием. Чем надежнее онлайн казино, тем лучше и спокойнее для игроков. Методы депозита. Стараемся размещать в топе те сайты, где есть самые удобные, для россиян и жителей стран СНГ, способы пополнения игрового счета.

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Качественное казино должно всегда быть доступно для игроков. Это может обеспечить своевременное создание зеркал разработчиками. Вариативность игровых автоматов. Слоты, рулетка, покер, баккара и многое другое. В хорошем заведении всегда много разнообразных развлечений для гемблеров.

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